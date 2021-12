Ben Affleck lamenta haber causado dolor a Jennifer Garner

El actor hace reflexión sobre sus problemas con el alcohol, que afectaron su vida familiar…

Ben Affleck reflexionó sobre su lucha contra el alcoholismo en una nueva entrevista con el diario The Wall Street Journal, en donde afirmó que tuvo que aprender algunas lecciones de la manera más difícil.

Dijo: “La única cura real para el alcoholismo es el sufrimiento. Solo esperas que el umbral del sufrimiento se alcance en algún lugar antes de que destruya tu vida”, señaló.

“Solía ​​estar irritado por la gente que decía: ‘Oh, tengo estos problemas y estoy agradecido por ellos’. Solía ​​pensar, ‘Esto es una mierd*. No estás agradecido por los desastres, que crean dolor y escombros en tu vida. ¡Di que te sientes mal por eso y desearías estar mejor!’. Solo en los últimos cinco años, realmente me sentí cada vez más agradecido por las dificultades que he tenido”, asegura.

“Algunas cosas, honestamente, de las que soy demasiado cohibido o tímido para ser realmente sincero con todo el mundo porque son en su mayoría errores… Las cosas que desearía haber hecho de manera diferente, y están arraigadas en ese instinto de mirar mi pasado y pensar ‘desearía haber evitado este doloroso evento’. Ojalá no hubiera podido causarle dolor a otra persona. Ojalá hubiera comprendido mejor la naturaleza de lo que me resultaba difícil en la vida”, comenta.