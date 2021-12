Prometida de Octavio Ocaña aclara sobre supuesto seguro de vida

En días pasados surgió el rumor que Nerea Godínez y su hijo serían los beneficiarios de una póliza…

La prometida del fallecido Octavio Ocaña, Nerea Godínez, desmintió lo informado por un youtuber que el actor de Vecinos había dejado un seguro de vida de aproximadamente US$ 1 millón a ella y a su hijo.

En declaraciones a los medios, Nerea aseguró que no tiene ni idea de donde surgió ese rumor y afirmó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que todos están llevando una vida de trabajo tras la muerte de él.

“No hay ninguna herencia que me haya dejado… Yo no sé cómo la gente se lo cree si ni siquiera les enseñan con pruebas, pero bueno (…) La gente vive como en una novela. Piensan que las cosas son como en las novelas, como en las series. La verdad es que este país está súper mal, pero no, yo te puedo decir que mi vida la llevo normal, con mi empresa como siempre y mi día, pues normal: trabajar, regresar a mi casa y ya. Y su papá igual con su empresa en Tabasco y su hermana trabajando. Todos estamos haciendo lo que hacíamos cuando estaba Tavo, o sea nada diferente”.

Octavio Ocaña falleció a los 22 años con un disparo en la cabeza, tras ser perseguido en su coche por policías en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, el pasado 21 de octubre.