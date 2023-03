Los Jonas Brothers felices con el éxito de su residencia en Broadway

Los hermanos se están presentando en Broadway previo al lanzamiento de su nuevo álbum…

Nick, Joe y Kevin, los Jonas Brothers, dieron inicio a su residencia de cinco noches en Broadway en el Teatro Marquis el martes (14 de marzo) en la ciudad de Nueva York.

Nick y Joe no son ajenos a Broadway y, de hecho, Nick actuó en el mismo teatro hace más de 20 años en una producción de «Annie Get Your Gun», que inició su carrera profesional.

La primera noche de la residencia comenzó con la interpretación de su segundo álbum, Jonas Brothers, de adelante hacia atrás, sin «Kids of the Future».

Después del intermedio, interpretaron algunas canciones más nuevas, incluido su último sencillo «Wings», «Sucker», «What a Man Gotta Do» y «Only Human», además de «Jealous» de Nick y «Cake by the Océano.»

Todas las entradas para los espectáculos están agotadas.

Los Jonas Brothers acaban de compartir un adelanto de su nueva canción “Waffle House”, que se incluirá en su próximo álbum «The Album».