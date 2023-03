Para Paulina Rubio la pandemia fue ‘un regalo de Dios’

La cantante revela que debido al encierro por la Covid-19 pudo estar más con su mamá…

Paulina Rubio confesó en entrevista al diario El Universal de México, que aunque todavía le duele mucha la muerte de su mamá Susana Dosamantes (2 de julio del 2022), ella afirma que la pandemia las reunió bajo el mismo techo. Algo que no pasaba desde hace más de 20 años, y así pudo ella y sus hijos disfrutar la presencia de su madre.

«Agradezco el haber podido estar con mi mamá, creo que desde hace 20 años yo no estaba con ella bajo un mismo techo durante tanto tiempo y la pandemia me dio esa oportunidad, también con mis hijos y de disfrutar un atardecer, de aprender a cortar el pelo, de pintar los muros de la casa, de fumigar, de hacer alcohol con vinagre… todo lo que sucedió en la pandemia fue un regalo de Dios y yo no lo veía así, pero cuando tienes esa perspectiva y cuando el tiempo te da la oportunidad de ver la realidad, ves que fue el regalo más bonito, con ella y con mis hijos Andre Nicolás y Eros», dijo la cantante.

«Ha habido un momento de introspección y un momento de familia, estar unidos nos ha servido mucho para seguir adelante; los niños son maravillosos para eso y esa ilusión me da mucha fe y esperanza, eso es lo que me ha ayudado, mis hijos y mis fans, además de esa conexión que aún en la distancia te hace decir, no estoy sola, por eso creo que la medicina del alma es la música, a mí me ha salvado toda la vida», expresó Pau, quien está estrenando el sencillo «No es mi culpa», canción que fue escrita por ella durante la pandemia.