Fallece la chef Anne Burrell, querida estrella de Food Network, a los 55 años

La comunidad culinaria y los fanáticos de la televisión están de luto tras la inesperada muerte de Anne Burrell, reconocida chef y presentadora de Worst Cooks in America, quien falleció el martes 17 de junio de 2025 en su hogar en Brooklyn, Nueva York, a los 55 años.

Según informes policiales, Burrell fue encontrada “inconsciente y sin respuesta” alrededor de las 7:50 de la mañana, y los servicios de emergencia la declararon fallecida en el lugar. La causa de su muerte aún no ha sido revelada, pendiente de una autopsia por parte de la Oficina del Médico Forense, aunque Anne podría haber sufrido un paro cardíaco antes de su trágica muerte.

Burrell, conocida por su característico cabello rubio platinado y su energía vibrante, era una figura icónica de Food Network, donde destacó durante dos décadas. Comenzó su carrera televisiva en 2005 como sous-chef en Iron Chef America y luego protagonizó programas como Secrets of a Restaurant Chef y Worst Cooks in America, donde guió con carisma a cocineros novatos. También publicó dos libros de cocina exitosos, Cook Like a Rock Star y Own Your Kitchen.

Su familia, en un emotivo comunicado, la describió como “una esposa, hermana, hija, madrastra y amiga amada, cuya sonrisa iluminaba cada lugar donde entraba. Su luz tocó a millones en todo el mundo y, aunque ya no está con nosotros, su calidez, espíritu y amor perdurarán”. Burrell deja a su esposo Stuart Claxton, con quien se casó en 2021, su hijastro Javier, su madre Marlene, su hermana Jane y su hermano Ben.

Días antes de su fallecimiento, Burrell compartió en Instagram un alegre encuentro con “The Green Lady of Brooklyn”, mostrando su entusiasmo por la vida. Su última aparición pública fue en un show de improvisación el 16 de junio, donde, según fuentes cercanas, se encontraba de buen ánimo.

Food Network expresó su profundo pesar: “Anne era una persona y un talento culinario extraordinario, siempre compartiendo la alegría que una buena comida puede traer. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y fans en este momento de gran pérdida”.

Tributos de colegas como Robert Irvine, Gigi Hadid y Buddy Valastro inundaron las redes, destacando su legado como mentora y su pasión por la cocina. Los fans, conmocionados, recordaron frases como “Brown food tastes good” y su habilidad para inspirar confianza en la cocina.

Burrell, originaria de Cazenovia, Nueva York, estudió en el Culinary Institute of America y en Italia, trabajando en restaurantes como Felidia y Savoy antes de conquistar la televisión. Su partida deja un vacío en el mundo gastronómico, pero su legado perdurará en quienes la admiraron.