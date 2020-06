Britney Spears manda un saludo a la comunidad LGBTQ

La cantante publicó un saludo donde felicita a la comunidad en su mes del orgullo.

La aliada de la comunidad LGBTQ, Britney Spears, usó su cuenta de Instagram el martes para desearles a sus fanáticos un feliz mes del orgullo gay.

“Ustedes traen tanto corazón, pasión y articulan todo lo que hacen”, dijo en el video. “Gracias a ustedes he tenido las mejores noches de mi vida. Los amo tanto que me duele. Feliz mes del orgullo”.

Spears ha dado a conocer sus sentimientos sobre la igualdad antes.

En 2017, la cantante de “… Baby One More Time” escribió una carta de amor escrita a mano a sus seguidores LGBTQ para el Mes del Orgullo. “En realidad eres tú quien me levanta”, escribió. “La lealtad inquebrantable. La falta de juicio … Tus historias son las que me inspiran, me dan alegría y hacen que mis hijos y yo nos esforcemos por ser mejores personas”.