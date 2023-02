Cachan a Alfredo Adame de nuevo peleando en la calle

El expresentador del programa Hoy se metió en nuevo lío en plena calle…

Alfredo Adame se metió en un nuevo problema, y fue cachado otra vez peleando en la calle.

Adame aseguró que no fue él quien empezó el pleito. Dijo que estaba yendo rumbo al aeropuerto, por Tlalpan, cuando el automovilista que estaba enfrente de él en el tráfico comenzó a reclamarle que supuestamente le había pegado a su carro.

Cuando el exconductor de Hoy le ofreció $1000 pesos al hombre, éste se molestó:

«Vamos a orillarnos y ahí vemos (…) yo llevo prisa, voy al aeropuerto… Cuando me bajo, muy agresivo el cuate, ‘¿qué te pasa?’ y quién sabe qué. Le dije: ‘Mira, cuate, acepta tus mil pesos o me voy porque yo ya necesito irme’. Y de repente, agarra el cuate y saca un tubo, entonces voy yo a mi coche y saco mi tubo”, explicó ante los medios.

“Lo agarro a tubazos, le metí cuatro tubazos. Luego llegan otros tres (…) uno me empieza a someter, el otro me empieza a agarrar del cuello, el otro… todavía me quiso romper el espejo”, señaló.

Adame finalmente se fue, pero con un golpe en la cabeza.