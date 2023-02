Dj español defiende a Piqué en nueva música contra Shakira

D-Clara es la música del productor y DJ Sansixto con Dife MMP y William D…

No fue solo Shakira quien decidió sacar provecho de su polémica separación de Gerard Piqué, lanzando tres canciones sobre las infidelidades de su expareja y padre de sus dos hijos.

Tras el éxito de la canción «Session 53» con Bizarrap, donde la cantante arremete contra el exfutbolista y su novia de 23 años, Clara Chía Martí, el productor musical y DJ Sansixto junto a dos de sus alumnos, Dife MMP y William D decidieron atacar a la colombiana en una nueva canción.

La música se llama «D-Clara», título en alusión a los problemas de Shakira con Hacienda, y también en alusión al nombre de la nueva chica de Piqué.

Algunas frases de la canción atacan a Shakira con indirectas como ‘Tengo 10 rolex, así que puedo tirar uno’, ya que en la canción de Shakira y Bizarrap ella afirma que él cambió un Rolex y por un Casio.

En entrevista a un programa de televisión Sansixto señaló:

“Todo surgió con un montaje que hizo uno de mis alumnos para gastar una broma a mi novia. Hice una foto desde mi estudio y puse ‘cuando quieras, Piqué, todo tuyo’, para dar a entender que [Piqué] me había contestado. A partir de ahí, ya decidimos hacer la canción de verdad, y la grabamos en un fin de semana, a contrarreloj”, dijo.

Y aclaró: «Ni somos raperos, como nos llaman, ni fans de Piqué, pero si eso ayuda a que se ponga en contacto con nosotros, os invito a todos a una paella”, bromeó.

La letra completa de ‘D-Clara’:

Ven, de cara

Si paga Hacienda, se queda sin nada

Ven, declara,

Solamente tú, la gata más picada

Tengo 10 Rólex puedo tirar uno

Un poco de Chía pa’ tu desayuno

Llevo con ella desde los 21

Yo con un Twingo tiré al 22

Me salió el bingo, me fui como un boss

Un Rólex pa’ el lunes

Casio pa’ el domingo

Mejor no me llores, ya no soy el mismo

Solo quieres ser el centro de atención,

moviste al rey, no soy el peón

Desde que no estás, yo estoy mejor

No vuelvo pa’ atrás aunque cueste un millón

Mucho bla bla detrás de la pantalla

No me importa tu size si no das la talla

Las mujeres facturan, pero tú no de-claras

Ven, declara…

Solamente tú, la gata más picada

No es un reemplazo, es una mejora

Veo en mi Casio que llega tu hora

Deja de jugar y dame la bola

Se nota la envidia, te devora

Claramente, tú ya no vales nada

Una loba de verdad, tiene manada

Te va a tocar mirar desde la grada

Si vas a facturar, también declara…