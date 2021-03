Caitlyn Jenner confirma su aparición en última temporada de KUWTK

Caitlyn estará en la última temporada de Keeping Up With The Kardashians, que llega a su fin después de 10 años.

Caitlyn Jenner dijo que aparecerá en la última temporada del programa de reality show, Keeping Up With the Kardashians.

En declaraciones a ET, la ex atleta olímpica dijo que estará en la última temporada del exitoso programa, que llega a su fin después de 10 años.

“Pónganlo de esta manera, estoy en la última temporada. Durante los 10 años, hice el programa, realmente disfruté haciendo ese programa”, dijo.

La estrella también sopesó su opinión sobre la separación de Kim Kardashian de su ahora ex esposo Kanye West y señaló que “una cosa que ha aprendido al estar involucrada con esta familia es dejar que hablen por sí mismos”.

“Amo a Kim, amo a Kanye, quiero decir que realmente tuvimos una buena relación y espero lo mejor para ambos, pero para saber qué está pasando, tendrán que hablar con ellos”.

Caitlyn también reflexionó sobre su tiempo en el programa y dijo cómo la acercó a su familia.

“Realmente hizo que mi familia se uniera mucho. Pasamos por muchas cosas juntos. Creo que probablemente tuve algunas de las mejores conversaciones con mis hijos frente a la cámara”.

“Muchas veces, ya sabes, suceden cosas y, como padre, dices, ‘Oh, será mejor que hable con el chico sobre eso’, y simplemente no lo haces tan rápido”.

“Sabes, es un poco incómodo, pero con el programa, tienes que hablar con ellos sobre eso, como, ahora mismo, y creo que realmente acercó mucho a la familia”, apuntó.