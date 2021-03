Kim Kardashian ‘lucha’ para hacer frente al divorcio de Kanye West

Kim Kardashian parece estar teniendo dificultades para lidiar con el estrés que conlleva un divorcio.

En un clip principal de Keeping Up With the Kardashians, la madre de la estrella, Kris Jenner, estaba conversando con las hermanas de Kim, Kourtney Kardashian y Khloe Kardashian.

Se podía ver a Kris expresando su preocupación por su hija mientras compartía cómo Kim mantenía sus sentimientos mientras luchaba con su divorcio.

“Sé que no quiere hablar de eso ante la cámara. Pero siento que está luchando un poco”, dijo.

Kourtney también expresó su preocupación por su hermana, ya que la fundadora de Poosh dijo que “posiblemente no pueda navegar por esto por su cuenta”.

En respuesta, Kris dijo: “No sé cómo está lidiando con el estrés de todo esto”.