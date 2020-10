Cantante y compositor Johnny Nash muere a la edad de 80 años

Fue uno de los primeros artistas en llevar el reggae jamaicano al público estadounidense.

Johnny Nash, cuya canción I Can See Clearly Now encabezó las listas en 1972, falleció.

El cantante y compositor falleció por causas naturales en su ciudad natal de Houston, Texas, dijo su hijo, Johnny Nash.

Tenía 80 años.

La carrera de Nash comenzó en la década de 1950 cubriendo estándares y, a mediados de la década de 1960, era co-director de una compañía discográfica.

Fue uno de los primeros artistas en llevar el reggae jamaicano al público estadounidense y también ayudó a lanzar la carrera de su buen amigo Bob Marley.