Cardi B añora ser tan exitosa como Rihanna en los negocios

La rapera dice que quiere parecerse a RiRi, y ser una mujer “valorada en un billón de dólares”.

Cardi B no oculta sus ambiciones económicas que tiene, y confesó que aspira a ser como Rihanna, y ser ‘una mujer valorada en un billón de dólares’.

“Al principio cuando llegué a este negocio, solía decir que no quería seguir los pasos de nadie en particular porque realmente no entendía de qué iba este juego. La gente que más me influenciaba era gente de mi alrededor. Ahora que estoy en el nivel en el que me encuentro, puedo decir que mis grandes influencias son Rihanna y Jay Z”, dijo a la plataforma radiofónica Stationhead.

Con su peculiar estilo, la rapera dijo abiertamente: “Lo digo en serio, no quiero besarle el cu$% a nadie o algo por el estilo. Rihanna me inspira porque proviene de un pequeño país caribeño, como mis padres, y es una mujer valorada en un billón de dólares. Quiero conseguir algo parecido, crear mi propio negocio y hacerlo crecer como ha hecho ella con el suyo. Eso es algo a lo que aspiro, a ser otra mujer del billón de dólares”.