Comediante de Saturday Night Live fue detenido por policía que se hincó en su cuello

Jay Pharoah mostró un aterrador video, donde se mira que le aplicaron la misma técnica que mató hace tres semanas a George Floyd.

El comediante estadounidense Jay Pharoah ha sorprendido a los fanáticos al publicar un video de un oficial de policía de Los Ángeles arrodillado en su cuello, según informa la agencia WENN.

El ex miembro del elenco de Saturday Night Live revela que fue detenido por policías mientras trotaba recientemente, y uno de los oficiales lo sujetó al suelo y le puso la rodilla en el cuello.

El video de una cámara de seguridad que Pharoah publicó el viernes, es particularmente duro porque es a menos de tres semanas después de que George Floyd fuera asesinado durante un arresto policial en Minnesota cuando un policía se arrodilló en su cuello durante casi nueve minutos.

El oficial de policía, Derek Chauvin, ahora ha sido acusado de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario.

Pharoah compartió el video en Instagram diciendo: “Podría haber sido fácilmente un Ahmaud Arbery o un George Floyd”.

Arbery fue asesinado a tiros por un grupo de hombres blancos armados en Georgia en febrero, mientras trotaba.

El comediante se abrirá sobre su reciente encuentro con los oficiales de policía de Los Ángeles durante una aparición grabada en el programa estadounidense The Talk, que se emitirá el lunes, explicando que los cuatro oficiales que lo detuvieron le dijeron que se ajustaba a la descripción de un hombre que buscaban : “Un hombre negro con pantalones de chándal grises y una camisa gris”.

En un clip de The Talk, obtenido por Deadline, Pharoah dijo: “Veo un arma y miro al oficial que dice:” ¡Detente! ¡Tírate al suelo! “Y yo digo, ‘Oh, tranquilo …'”

Pharoah dijo que se le ordenó tirarse al suelo y “extender los brazos como un avión”.

“Llegaron tres oficiales más …”, agregó. “Hacía calor, y el coronavirus defiitivamente no les preocupaba; los policías no llevaban guantes, no llevaban máscaras … Cuando me pusieron las esposas, después de que me atacaron, un oficial me puso la rodilla en el cuello “.

Los policías fueron notificados de que el sospechoso que buscaban había sido detenido y se disculparon con Pharoah, quien les ordenó que “me quitaran las esposas”.

El comediante explicó que el incidente ocurrió a fines de abril y agregó: “Solo estaba tratando de hacer ejercicio. Podría haberse convertido fácilmente en otra situación … Y el punto aquí es ser negro en Estados Unidos, es solo eso: ser negro en Estados Unidos. Otras personas no pueden nivelar los mismos miedos que yo. Al salir de la casa, no deberíamos tener miedo de ir a la tienda de comestibles, conseguir algo de gasolina y correr por la calle ”.