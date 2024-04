¿Cómo se barajan las cartas en los casinos en vivo? Un vistazo a las mecánicas

Los jugadores participan en una transmisión real e interactiva…

Las plataformas de casino online compiten con los casinos físicos al ofrecer todos sus juegos en versión en vivo. En ellos, los jugadores participan en una transmisión real e interactiva de partidas de juegos de cartas como blackjack, ruleta, bacará, póquer y demás.

Dichas partidas son reguladas y transparentes, sin embargo, una de las inquietudes más comunes de los usuarios es entender si realmente las cartas están bien barajadas y si los casinos no hacen trampa, sobre todo considerando que estas partidas utilizan “zapatos” repartidores mecánicos que automatizan el proceso.

Lo primero que hay que entender, es que este es uno de los motivos que demanda que los juegos deban ser regulados y legales. El gobierno de España, por ejemplo, comprende claramente que los casinos online con dinero real representan una esfera muy seria que requiere de regulación y atención meticulosa. Precisamente por esta razón, los operadores en el país deben pasar por pruebas de agencias independientes y obtener una licencia de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), que actúa como la entidad reguladora nacional.

¿Qué son los zapatos de reparto de cartas?

Luego de aclarar la necesidad del juego legal, debemos mencionar que las cartas se barajan automáticamente por una máquina regulada. Dicha máquina, popularmente conocida como zapato, contiene hasta 8 mazos de cartas de baraja francesa que, poco a poco se van utilizando y las cartas utilizadas pasan a descartarse. Todo esto será así hasta que el zapato se agote.

El tema ocurre con que, los jugadores no ven al zapato repartir cartas, ya que este proceso está mecanizado. Sin embargo, dichos zapatos son mecanismos regulados y aprobados por los emisores de licencias, por lo que no pueden ser manipulados por el casino.

Otro ejemplo podemos ver en los juegos clásicos digitalizados del blackjack o bacará cuando se juega en dispositivos móviles, donde debido a que no se puede utilizar un zapato mecánico, sí que se obliga a los casinos a utilizar un software de RNG. Este software está hecho para sortear las cartas al azar tras cada partida.

¿Proveedores de juegos externos o propios?

Otra pregunta que suele inquietar a los usuarios de los casinos en vivo es qué elegir entre casinos online que ofrecen sus propias salas de juego (y ellos mismos manipulan los zapatos) o si simplemente jugar en aquellos que utilizan salas de juego de un proveedor externo. Cabe destacar que muchos casinos online ofrecen salas de juego y barajas que son operadas por proveedores externos regulados, algunos de los más famosos son Evolution Gaming, Lucky Streak, Pragmatic Live y Playtech Live. Otros, por su parte, prefieren ofrecer salas de juego propias.

Nuevamente, la elección correcta sobre un sitio de apuestas y otro recae enteramente sobre el uso de licencias y la transparencia del sitio. Sin embargo, debemos decir que los sitios que operan con proveedores de salas de juego de renombre como Evolution Gaming cuentan con las garantías de que estas compañías son reguladas por instituciones internacionales importantes. En consecuencia, este tipo de salas de juegos garantizan el juego justo.

En cuanto a los sitios de casino y casas de apuestas que operan sus propias salas de juego en vivo, que se haga un barajado correcto de cartas depende de la regulación detrás del casino. En caso de que cuente con licencias reales y verificadas, puedes estar seguro, ya que las instituciones reguladoras sirven como puente para que los usuarios puedan denunciar irregularidades y dicho casino sería cerrado de por vida. En otras palabras, la primera capa de seguridad para el jugador la otorga el poder de denunciar a cualquier casino que cometa fraude en el barajado de cartas.

Para finalizar, queremos aclarar que, perder o ganar mucho no es algo que dependa únicamente de barajar justamente las cartas o no. Es posible que tu casino sea justo y transparente, pero si la suerte no está de tu lado un día, simplemente no ganarás. Por lo tanto, si sientes que estás perdiendo demasiado, esto no quiere decir que sea culpa del barajado de cartas, así que lo mejor que puedes hacer en momentos así es retirarte y probar suerte otro día.