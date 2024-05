Britney Spears sigue enojada con su familia: ‘Me hirieron mucho’

La cantante reaccionó a la decisión de un juez sobre una demanda de su padre…

Britney Spears continúa criticando a su familia. La estrella del pop de 42 años compartió una foto de su trasero en Instagram, horas después de que se revelara que había resuelto oficialmente su batalla por la tutela con su padre Jamie Spears por una suma no revelada.

“¡¡¡En realidad tenía razón sobre el daño a los nervios de mi espalda!!! ¡¡¡Tengo que hacerme acupuntura todos los días de mi vida ahora!!! ¡Las palabras y pensar demasiado lo empeoran! ¡Si la gente supiera que tuve que arrastrarme hasta mi propia puerta una vez! ¡¡¡Mi familia me lastimó !!!”, ella empezó.

Y siguió: “¡¡¡No hubo justicia y probablemente nunca la habrá!!! ¡Las personas que se sentaron y no hicieron absolutamente nada cuando hicieron eso durante cuatro meses están navegando sin problemas! ¡¡¡Por la forma en que me criaron siempre me enseñaron la formación del bien y del mal, pero las dos personas que me criaron con ese método me lastimaron!!!”, dijo.

“¡¡¡Soy muy afortunada de estar aquí!!! ¡¡¡Es curioso porque hasta el día de hoy no se lo he dicho cara a cara!!! Envío mensajes de texto a través de IG, pero honestamente creo que no será tan seguro si alguna vez me encuentro cara a cara. ¡La niña que hay en mí sabe que sería destruída y eso es básicamente todo! ¡¡¡Extraño mi casa en Luisiana y desearía poder visitarla, pero se llevaron todo!!!”, apuntó.

Tras publicar su enojo, una vez más la cantante eliminó su Instagram.