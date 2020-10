Demi Lovato actúa como si nunca hubiera estado comprometida con Max Ehrich

La cantante lo ha cortado completamente de su vida y tiene semanas que no habla con el actor.

La separación de Demi Lovato y Max Ehrich se está volviendo más fea cada día. El dúo se separó hace un par de semanas.

Aunque Demi no emitió una declaración sobre la separación, compartió videos y fotos sin el anillo de compromiso. Después del episodio, Max afirmó que se enteró de la separación a través de los tabloides y dejó caer algunas declaraciones asombrosas.

Ahora, una fuente afirma que la cantante lo ha cortado completamente de su vida. Una fuente le dijo a Us Weekly que Demi no ha hablado con él.

“Demi ha estado actuando como si nunca hubiera estado comprometida con Max y que su relación nunca sucedió”, informó una fuente a la publicación.

La ruptura no le ha caído bien al actor. Se dice que Max está “en ruinas”. Está haciendo todo lo posible por canalizar su energía en su película en curso, God and Jesús. En cuanto a Demi, se ha estado rodeando de amigos. Esto incluye al también ex alumno de Disney, Matthew Scott Montgomery.

Recientemente, Demi compartió una foto de su “mejor amigo” Montgomery en sus Historias de Instagram.

Hace solo unos días, una fuente informó a E! News de que Demi estaba “avergonzada” por el giro de los acontecimientos. La fuente agregó que está preocupada por el comportamiento “errático” de Max y no quiere que la situación “se agrave” más.