El Mimoso niega detención en medio de acusaciones de violencia doméstica

El exvocalista de la banda El Recodo se pronuncia ante los rumores de que supuestamente habría sido arrestado…

Luis Antonio López, conocido como «El Mimoso«, ha estado en el centro de la atención mediática tras los rumores de su detención en Monterrey, Nuevo León, debido a acusaciones de violencia doméstica por parte de su esposa, María Elena Delfín Valdez.

A principios de este año, Delfín presentó una denuncia formal, alegando haber sido víctima de agresiones físicas y psicológicas durante su relación con el cantante. De acuerdo con El Universal, López habría sido detenido brevemente y posteriormente liberado bajo ciertas condiciones, incluyendo la prohibición de abandonar la ciudad.

Sin embargo, el intérprete de música regional mexicana ha desmentido rotundamente estas acusaciones a través de una transmisión en vivo. En su declaración, López expresó su frustración ante los rumores y aseguró que están dañando su reputación tanto personal como profesional.

«Andan inventando cosas, me andan levantando falsos rumores de que me detuvieron. Digo yo, ¿hasta cuándo van a dejar de molestar hacia mi persona? Ya no es como artista, ya llega como persona. Es bien triste que te estén señalando de algo que no es verdad», afirmó el cantante.

López atribuyó estos rumores a la envidia y al deseo de perjudicarlo, asegurando que simplemente está tratando de seguir adelante con su vida y su carrera.