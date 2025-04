Se divorcia Laura Prepon; acusa a exesposo de abuso de alcohol

Divorcio de la actriz revela disparidad de ingresos y acuerdo de custodia…

La reconocida actriz Laura Prepon, a quien recordamos de «That ’70s Show» y «The Orange is the New Black» está en pleito con su exesposo, el actor Ben Foster, durante el proceso de divorcio.

El acuerdo entre los actores ha sacado a la luz detalles sobre sus finanzas mensuales, revelando una significativa diferencia en sus ingresos y estableciendo los términos de la custodia de sus dos hijos.

Según documentos judiciales obtenidos por la revista Us Weekly, Foster, de 44 años y conocido por su trabajo en «The Punisher», percibe unos ingresos brutos mensuales de $70,509.92. En contraste, la actriz de 44 años tiene unos ingresos brutos mensuales de $22,205.50.

El acuerdo estipula que Foster pagará a Prepon $5,500 mensuales en concepto de manutención infantil para sus dos hijos: Ella, de 7 años, y un hijo nacido en 2020 cuyo nombre nunca se ha hecho público.

La expareja compartirá la custodia física de los niños, aunque Prepon ejercerá como residencia principal, teniéndolos bajo su cuidado durante 227 días al año. Foster disfrutará de 138 días con sus hijos, compartiendo la custodia semanalmente. Además, ambos acordaron dividir equitativamente los gastos de matrícula y otros costes escolares a partir de ahora.

La confirmación de la solicitud de divorcio de Foster, presentada en noviembre de 2024 tras seis años de matrimonio, se basó en «diferencias irreconciliables». A pesar de que el proceso legal incluyó acusaciones mutuas en documentos judiciales – Prepon señaló supuestos problemas de alcoholismo por parte de Foster, mientras que él alegó «conducta marital inapropiada» por parte de Prepon (acusaciones que ambos negaron posteriormente) –, el divorcio se formalizó el martes 14 de abril, respetando los términos de su acuerdo prenupcial.