Elizabeth Olsen no quería su carrera asociada a la de sus hermanas

La actriz hasta quería de niña usar su otro apellido, Chase, para no caer en el “nepotismo” de usar la fama de sus hermanas.

Elizabeth Olsen no quería estar asociada con sus hermanas, Mary-Kate y Ashley Olsen, por temor a las críticas por nepotismo.

La estrella de Avengers quería hacerse un nombre desde el primer día. Hablando En una nueva entrevista con la revista Glamour, Elizabeth reveló cómo la afectó la fama de sus hermanas.

“Tenía 10 años y tenía curiosidad por hacer una audición”, dijo Elizabeth, de 32 años, a la revista.

“Y me di cuenta muy rápidamente que no era para mí porque faltaba a mis actividades deportivas, mi clase de baile y todas las actividades extracurriculares en la escuela. Pero durante ese tiempo, pensé, ‘No quiero estar asociada con [ Mary-Kate y Ashley]”, agregó.

En la entrevista, Elizabeth dijo que cuando era una niña aspirante a actriz, casi usó su nombre y segundo nombre como nombre artístico para diferenciarse de las famosas gemelas Olsen, que eran conocidas por su paso como artistas infantiles en la televisión.

Elizabeth Olsen (centro) con Mary Kate y Ashley

“Creo que entendí cómo era el nepotismo de forma inherente a los 10 años”, dijo Elizabeth a Glamour UK. “No sé si conocía la palabra, pero hay una especie de asociación de no ganar algo por mí misma, y eso me molestó a una edad muy temprana. Tenía que ver con mis propias inseguridades, pero tenía 10 años. No sé cuánto procesé, pero pensé: ‘Voy a ser Elizabeth Chase cuando me convierta en actriz’ “.