Mary-Kate Olsen ha solicitado oficialmente el divorcio de Olivier Sarkozy

Al reabrir los tribunales en Nueva York, la actriz y empresaria solicitó el divorcio por vía electrónica este lunes.

Finalmente es oficial: Mary-Kate Olsen ha solicitado el divorcio de Olivier Sarkozy gracias a la reapertura de los tribunales de Nueva York el lunes.

Según informa Page Six, su presentación en la Corte Suprema de Manhattan fue uno de varios cientos de casos presentados electrónicamente.

Mary-Kate había intentado apresurar su presentación para evitar que Olivier la echara de su apartamento en Manhattan, pero fue rechazada gracias a los tribunales que consideraron que su situación era “no esencial”. En su presentación inicial, Mary-Kate escribió: “Esta solicitud es una emergencia porque mi esposo espera que me mude de nuestra casa el lunes 18 de mayo de 2020, en medio de la pandemia en la ciudad de Nueva York, en pausa debido a COVID-19.”

A pesar de que Mary-Kate espera mantener en privado los detalles de su divorcio, los rumores se han estado derramando sin parar, y los expertos le han dicho a E! News que “se ha puesto muy feo entre ellos” y que Mary-Kate “ha estado en un drama constante”.

En cuanto a lo que llevó a la separación de Mary-Kate y Olivier, una fuente le dice a People que Mary-Kate quiere hijos y explica que “hace unos años, tener un bebé no era una prioridad para ella”. Esto ha cambiado, Olivier tiene dos hijos adultos y no quiere más. Mary-Kate pensó que él cedería ante eso y no lo ha hecho.

“Mientras tanto, la fuente afirma que Olivier es un chico fiestero y un gran gastador. Le encanta la vida de alta sociedad. Mary-Kate prefiere estar callada y sola y haciendo el trabajo en cosas que le gustan. No está tan interesada en socializar, le gustan las reuniones pequeñas con personas selectas. Terminaron estando un poco separados”.