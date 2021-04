Elliot Page dice que sabía que era un chico desde la niñez

El actor trans (antes Ellen Page) habló con franqueza sobre lo que sintió al salir del armario.

Elliot Page recientemente se sentó para una entrevista con Oprah Winfrey y habló con franqueza sobre su viaje de salir del armario como miembro de la comunidad trans.

El actor de 34 años, conocido por su papel destacado en Juno, dijo que sabía que era un chico desde que era niño.

Cuando se le preguntó qué parte de su transición le ha traído más alegría, Elliot dijo: “Salir de la ducha y la toalla está alrededor de tu cintura y te estás mirando en el espejo y dices: ‘Ahí estoy’. . Y no estoy teniendo el momento en el que me asuste el pánico “.

Esta fue la primera entrevista televisiva de Page desde que se declaró hombre transgénero en diciembre de 2020. En marzo, Page reveló a la revista TIME cómo se sometió a una cirugía superior.

“Es poder tocar mi pecho y sentirme cómodo en mi cuerpo por … probablemente la primera vez”, le dijo el actor a Oprah, con lágrimas en los ojos. “Lagrimas de alegria.”

Hablando con Vanity Fair sobre crecer en su cuerpo, el actor continuó: “Sabía que era un niño cuando era pequeño. Escribía cartas de amor falsas y les firmaba ‘Jason’. Cada pequeño aspecto de mi vida, eso es quién era, quién soy y quién sabía que era.

“No podía entender cuando me decían: ‘No, no lo eres. No, no puedes ser así cuando seas mayor'”. Lo sientes. Ahora finalmente estoy volviendo a sentirme como soy, y es tan hermoso y extraordinario, y de alguna manera hay dolor “, agregó.