Ellen Page se declara trans y ahora se llama Elliot

La estrella nominada al Oscar de películas como Juno y Umbrella Academy, ahora es transgénero y ahora se llamará Elliot Page, anunció en las redes sociales.

La nominada al Oscar de 33 años, anteriormente conocida como Ellen, escribió una larga carta a sus fanáticos, y desde entonces ha recibido una gran cantidad de apoyo de sus fans y otras celebridades.

“Me siento afortunado de estar escribiendo esto. Estar aqui. Haber llegado a este lugar de mi vida ”, escribió. “Siento una inmensa gratitud por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo empezar a expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente quien soy, lo suficiente como para perseguir mi auténtico yo “.

Page admitió que estaba “asustado” de declararse trans debido a la “invasividad, el odio, las” bromas “y la violencia”.

“Para ser claros, no estoy tratando de frenar un momento que es alegre y que celebro, pero quiero abordar el panorama completo”, continuó.

Page llamó a los líderes políticos que “trabajan para criminalizar el cuidado de la salud trans” y dijeron que tenían “sangre” en sus manos.

“Me encanta ser trans. Y me encanta que soy maricón ”, concluyó en su carta. “Y cuanto más me abrazo y abrazo por completo quién soy, cuanto más sueño, más crece mi corazón y más prospero”.

“A todas las personas trans que enfrentan el acoso, el autodesprecio, el abuso y la amenaza de violencia todos los días: los veo, los amo y haré todo lo que pueda para cambiar este mundo para mejor”.

Page, quien está casado con la bailarina y coreógrafa Emma Portner, se declaró homosexual en febrero de 2014 mientras pronunciaba un discurso en la conferencia Time to Thrive de Human Rights Campaign en Las Vegas.

Una década antes de salir del armario, Page acusó al director Brett Ratner de llamarla gay en el set de X-Men: The Last Stand, cuando solo tenía 18 años.

“Yo era un adulto joven que aún no había salido del armario. Sabía que era gay, pero no lo sabía, por así decirlo. Me sentí violada cuando esto sucedió ”, escribió Page en una publicación de Facebook en 2017.

El avance global de Page se produjo con Juno, que fue un éxito financiero y crítico. Fue considerada una de las mejores películas de la década de 2000.

Ha interpretado al personaje principal Vanya Hargreeves en la popular serie de Netflix The Umbrella Academy desde que debutó el año pasado.

La cuenta oficial de Netflix escribió en la publicación de Page: “¡Muy orgulloso de nuestro superhéroe! ¡TE AMAMOS ELLIOT! ¡No puedo esperar a verte regresar en la temporada 3! “