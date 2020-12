Justin Bieber esperó un mes para hacerse su nuevo tatuaje

El cantante tuvo que esperar que su esposa Hailey Bieber le diera su “permiso” para realizarse su nuevo diseño corporal.

Justin Bieber tuvo que esperar un mes para completar su colección de tatuajes en el cuello con un diseño de rosa después de que su esposa le dijera que no estaba encantada con todo el arte de su piel.

Hailey Bieber le ha dicho a su hombre que no quiere que se haga más tatuajes en el cuello, y la estrella del pop está feliz de seguir sus reglas, diciéndole a la presentadora Ellen DeGeneres que tuvo que esperar para tener su diseño de rosa.

“Hailey no quiere que me haga más tatuajes en el cuello …”, dijo. “Ella sabía que yo quería tenerlo (el tatuaje de rosa) y me dijo: ‘Espera un mes y si todavía quieres tenerlo, hazlo’. Esperé un mes “.

Justin dejó en claro que su esposa no es reacia al arte en la piel y ella misma tiene tatuajes.

“Tiene algunos tatuajes”, agregó. “Toda su mano está tatuada, como estas lindas y delicadas flores”.

El primer tatuaje de Justin Bieber fue un “pajarito” en su estómago, que se realizó cuando tenía 16 años.