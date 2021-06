Emma Bunton teme que sea demasiado tarde para tener otro bebé

La cantante, que había expresado su deseo de tener un tercer hijo, ya experimenta la perimenopausia.

La estrella del pop Emma Bunton teme haber dejado que sea demasiado tarde para expandir su familia, después de experimentar los síntomas de la perimenopausia.

La cantante de Spice Girls ya comparte hijos Beau, de 13 años, y Tate, de 10, con su prometido de hace mucho tiempo, Jade Jones, y anteriormente admitió que le encantaría tener un tercer hijo, aunque ahora parece que tendrá que buscar otras formas de hacerlo. añadiendo a su prole.

Al describir los síntomas de la perimenopausia, que es la transición natural del cuerpo hacia la menopausia, dijo: “Comencé a sentirme desequilibrada y ansiosa. Al principio lo atribuí a la pandemia. Pero luego la ansiedad se volvió más regular, hasta que se hizo diaria.

“Yo también estaba letárgica. Algo no estaba bien. Busqué los síntomas y vi que tenía bastantes. Así que hablé con alguien en Zoom que llegó a la misma conclusión. Yo era perimenopáusica “.

Bunton, que recibió una dosis baja de terapia de reemplazo hormonal, ahora está aceptando el hecho de que es posible que no tenga más hijos.

En declaraciones a la revista Mail on Sunday’s You, ella compartió: “Pensé:” ¿Es este el final? “. Ha sido un momento muy extraño. Soy una persona muy mamis: cuando veo a los bebés de mis amigos, siempre me pongo melancólica. Pero ahora pensé: ‘Está bien, esto es todo’ “, señala.