Liam Payne ya no se casará con Maya Henry

El cantante, que vivió el último año bajo el mismo techo que su prometida, dice que “necesita trabajar en sí mismo”.

Liam Payne canceló su compromiso con Maya Henry. La ex pareja se vinculó por primera vez en 2018, poco después de su separación de la ex Cheryl y que la pareja se mudara a vivir junta durante la cuarentena después de que el cantante hizo la pregunta.

Sin embargo, Liam ha confirmado que Maya y él han tomado caminos separados diciéndole a Steven Barlett en su podcast El diario de un CEO, que necesitaba “trabajar en sí mismo” y se sentía molesto por “lastimar a la gente”.

“Siento que más que nada en este momento, estoy más decepcionado de mí mismo porque sigo lastimando a la gente”, explicó la ex estrella de One Direction. “Eso me molesta. Simplemente no he sido muy bueno en las relaciones.

“Y sé cuál es mi patrón de cosas con las relaciones en este momento. Simplemente no soy muy bueno en ello, así que solo necesito trabajar en mí mismo antes de ponerme en contacto con alguien más “.

La estrella de Strip That Down agregó: “Eso es lo que pasó con mi última relación. Simplemente ya no estaba dando una muy buena versión de mí. Me siento mejor fuera de eso”.

“No me sentí bien haciendo lo que hice, pero tenía que suceder. Solo una forma cursi de decir que fue lo mejor para los dos. Espero que ella sea feliz “.

Liam, que tiene un hijo Bear, de tres años, con Cheryl, confirmó su compromiso con Maya en agosto de 2020.