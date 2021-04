Enrique Guzmán demanda a Gustavo Adolfo Infante

Al igual que a su nieta Frida Sofía Guzmán, el cantante también ha arremetido en contra del comunicador de Imagen.

Además de demandar a su nieta Frida Sofía Guzmán, el cantante Enrique Guzmán también ha demandado a Gustavo Adolfo Infante.

Fue el propio comunicador, que realizó la entrevista donde Frida confesó que su abuelo materno le hizo tocamientos indebidos cuando era una niña, quien aseguró que el rockero entabló un proceso legal en su contra.

“Me ha denunciado, me ha demandado y yo soy un reportero que fui a hacer una entrevista. Yo no sé si el señor Enrique Guzmán la manoseó desde los cinco años de edad, si lo hizo es un delito. Enrique Guzmán demandó a su nieta para callarla y me está demandando a mí también. Yo creo que no puedes matar al mensajero, hay que afrontar lo que dicen que tú hiciste”, dijo Gustavo Adolfo Infante.

El periodista podría estar en problemas, si se comprueba que pagó por dicha entrevista.