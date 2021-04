Yodi Rosado no quiere explotar tema de Frida Sofía y Alejandra Guzmán

El ahora youtuber considera que el problema en la familia Guzmán-Pinal es muy delicado, y no se quiere meter en ese tipo de cosas.

Yordi Rosado no planea entrevistar en su programa de YouTube a Frida Sofía o Alejandra Guzmán, ahora que la familia Pinal – Guzmán se ha visto inmersa en tantos escándalos mediáticos.

Rosado explicó: “Yo no soy de meterme en un rollo que está ya en una situación muy polémica. No buscaría a Frida ahorita para una entrevista porque creo que ya son cosas más delicadas. Mi entrevista es distinta, mucho más cercana y ahorita ya hay mucha polémica y no me gustaría hacer sentir incómoda a ninguna de las dos partes, ni a Frida, ni mucho menos a Alejandra que también la quiero mucho y a don Enrique”.

Recientemente Yordi Rosado entrevistó a Andrés García en una de sus más polémicas entrevistas, debido a que el veterano actor, en determinado momento de la entrevista, disparó al aire con una pistola.

“La verdad es que yo, como no manejo armas ni nada, me sorprendí mucho pero también agradecí la confianza en la entrevista porque la verdad está increíble”, señaló.