Anette Michel no tiene contrato con Televisa

Tras ser vista en las instalaciones de la televisora, la actriz y presentadora aclara que puede acudir invitada a cualquier televisora.

Anette Michel fue vista en las instalaciones de Televisa San Ángel, y ella misma quiso dejar claro qué hace ahí, asegurando que no tiene contrato con la cadena.

“Tengo la fortuna de poder ser invitada y en este momento soy una invitada, nada más. Como no tengo contrato en ningún otro lugar puedo venir. Básicamente es eso, aunque ya me dieron las llaves. Claro, que estés donde te sientas bien, donde te traten bien, donde encuentres dónde desarrollar lo que amas y lo que he hecho toda mi vida. De eso se trata”, expresó.

Como no tiene contrato con nadie, puede asistir a cualquier televisora que le haga una invitación.

El fin de semana circularon imágenes en las redes sociales, donde se ve a Michel en uno de los foros de Televisa junto a Montserrat Oliver y Yolanda Andrade.

Aparentemente, Anette Michel será la madrina de la nueva temporada del programa conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, Montse y Joe.