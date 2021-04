Alex Rodriguez incluye a Jennifer Lopez en cumpleaños de su hija

Fue el cumpleaños de su hija Bella este 21 de abril, y a pesar de su separación, tomó en cuenta a J-Lo en un homenaje…

Alex Rodríguez celebró el cumpleaños de su hija Bella este 21 de abril, y a pesar de su separación, tomó en cuenta a Jennifer López en un lindo collage que compartió en Instagram.

A-Rod recopiló bellas imágenes de su hija más pequeña, quien cumplió ya 13 años. En las fotos se ve a Bella desde que era una bebé, junto a su madre Cynthia Scurtis , su hermana mayor Natasha y él en bellas escenas familiares.

El ex beisbolista no excluyó a JLo de este recorrido por la vida de Bella, y la diva del Bronx aparece en bellas imágenes mostrando el gran cariño que Jennifer siente por las hijas de su ex novio, quienes formaron una gran familia con los mellizos de la artista cuando ella y Alex fueron pareja.

Natasha y Bella también demostraron siempre el gran cariño que sentían por JLo, en quien vieron la figura materna mientras convivieron con ella.

Vea el collage fotográfico abajo:

.