Madison LeCroy reacciona al drama de ruptura de Jennifer Lopez y Alex Rodríguez

La mujer con la que supuestmante A-Rod le fue infiel a Jennifer Lopez, habló sobre la ruptura oficial de la pareja.

Madison LeCroy, la mujer con la que Alex Rodríguez fue acusadO de engañar a Jennifer López, recientemente rompió su silencio sobre la separación de la pareja.

LeCroy le dijo a Page Six que no tiene más que buenos deseos para J-Lo y A.Rod. “Les deseo lo mejor”, dijo la estrella Southern Charm.

J-Lo y A.Rod cancelaron su compromiso el jueves en un comunicado conjunto que publicaron. Los ex amantes dijeron que están ‘mejor como amigos’ después de intentar hacer que las cosas funcionaran durante un mes.

Cuando se le preguntó a LeCroy sobre el escándalo de trampas del excampeón de béisbol , le dijo a Andy Cohen: “Me contactó, y sí, enviamos un mensaje directo, pero aparte de eso, no hubo nada … nunca lo he encontrado ni lo he tocado”.

Posteriormente le dijo a Page Six sobre la supuesta relación: “Él nunca ha engañado físicamente a su prometida conmigo”.

LeCroy le dijo al medio que ella y A.Rod solo habían “hablado por teléfono”, pero que “nunca habían sido físicos… nunca habían tenido ningún tipo de nada. Solo se conocen”.