Hermana de Miley Cyrus se compromete con diseñador

Noah Cyrus anunció en las redes sociales que se va a casar…

La hermana menor de Miley Cyrus, Noah Cyrus, está comprometida. La cantante y actriz de 23 años fue pedida en matrimonio hace un mes por el estilista conocido como Pinkus, quien es diseñador en la firma Colors Clothing.

Noah acudió a Instagram para finalmente confirmar la buena noticia. Ella compartió fotos de los dos juntos y mostrando su hermoso anillo de compromiso, y reveló que le dijo ‘Sí, acepto’ a Pinkus:

«El mejor momento de toda mi vida fue decir ‘sí’ a pasar el resto de la nuestra juntos«, escribió Noah en el pie de foto. «Este último mes de ser tu primetida y estar en nuestro pequeño mundo de solo nosotros dos ha sido tan perfecto y desearía no poder irme nunca esta vez«.

Noah continuó elogiando a su futuro esposo en la publicación: «Nunca pensé que conocería a un hombre como tú o alguien tan desinteresado y lleno de tanto amor para dar. Eres el ser humano menos crítico que he conocido. La persona más talentosa, la más leal, la más amable. Nunca me había sentido tan amada o enamorada. Ahora conozco la sensación de que siempre no es suficiente«, señaló.

«Estoy tan emocionada de pasar esta vida contigo. Nuestra vida hasta ahora es una vida que nunca pensé que merecía o que viviría. Nunca pensé que estaría deseando vivir tanto como espero vivir contigo. Estoy muy agradecida por ti. No sé cómo tuve tanta suerte…», continuó escribiendo.

Concluyó diciendo: «Te diría ‘sí’ todos los días por el resto de mi vida… Te amo Pinkus. Te amo, te amo, te amo«.

Pinkus luego fue a la sección de comentarios y le preguntó a su futura esposa: «¿Quieres hijos?».

Noah Cyrus, hermana de Miley Cyrus, y Pinkus, anunciando su noviazgo. Instagram

Algunos seguidores de Noah comentaron que la hermana de Miley Cyrus está ‘diferente’ y que podría ya estar esperando a su primer hijo.