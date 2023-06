Fallece Talina Fernández a los 78 años de edad

Al parecer la conductora estaba muy delicada de salud debido a una leucemia…

La tarde de este miércoles 28 de junio se dio a conocer que Talina Fernández fue hospitalizada de emergencia en la Ciudad de México. Horas más tarde su hijo Jorge ‘Coco’ Levy fue visto llorando afuera del hospital y se confirmó posteriormente la muerte de la querida presentadora a los 78 años de edad.

Todavía no se sabía las causas que llevaron a Talina a ser hospitalizada, pero estaba en terapia intensiva.

Según el periodista Gustavo Adolfo Infante Fernández estaba «viviendo sus últimos momentos”, y que el deterioro de su salud fue debido a una leucemia que le fue diagnosticada hace tiempo.

De acuerdo al diario «El País», Coco Levy comentaba, momentos antes de que la noticia comenzara a ocupar las portadas de los diarios nacionales, que la salud de su madre había empeorado de manera “crítica” en las últimas horas.

“Está en una condición muy crítica. Todavía no se ha ido”, explicaba a los medios con los ojos llorosos y la voz temblorosa. Fernández comenzó a notar cierta debilidad hace un mes, y la enfermedad apareció por sorpresa: “Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido. No la esperábamos, no la vimos venir, no supimos como degeneró tanto”, dijo.

Aún según El País, Hace un mes, Fernández comenzó a sentir una debilidad física. Los primeros diagnósticos asociaban el problema de falta de vitaminas; y, pronto, los médicos comenzaron a analizar su sangre. El agotamiento se convirtió rápidamente en una “mielosis displásica” (síndrome mielodisplásico) —una alteración que provoca la interrupción en la producción de células sanguíneas—, que más tarde derivó en la leucemia contra la que ha luchado en las últimas semanas. “Hizo que su sangre ya no funcionara. Empezó a tener unos dolores muy terribles, por lo que acabamos en el hospital y, aunque se controlaba el dolor, ya no se pudo. Estamos en momentos muy difíciles, en los últimos momentos”, añadía Levy.