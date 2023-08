Hija de Carlos Villagrán lucha contra el cáncer: ‘Prueba de Dios’

Vanesa Villagrán es la hija menor del intérprete de Kiko, del Chavo del 8…

Vanesa Villagrán, la hija menor del actor Carlos Villagrán, compartió con sus seguidores en las redes sociales que atraviesa un proceso de lucha contra el cáncer de mama. La modelo y empresaria de 37 años reveló en julio que le diagnosticaron la enfermedad y dijo que fue una triste sorpresa para toda su familia, pero está convencida y confiada de que ella superará la enfermedad.

Le dio la noticia a los fanáticos solo unos meses después de abrir su cuenta en la plataforma para adultos OnlyFans, que tanto disgustó a su famoso padre.

Vanesa se sinceró sobre su lucha: «El 6 de junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, 2 cirugías y todavía no lo podía creer, para mí y mi familia fue muy sorprendente… Consulté como 6 oncólogos, no salí del hospital… todo tipo de estudios, consejos, videos, no sabía donde refugiarme, me sentía tan perdida… pero una vez más tuve que enfrentarme a esta prueba de Dios y aceptarlo», explicó.

Confesó que por más que trata de mantener el ánimo arriba, la caída de su cabello a causa de las quimioterapias la ha hecho sentirse mal.

“Ya se me cae el pelo exageradamente, estoy a punto de perder el pelo, ha sido muy impresionante, la verdad que cuando se me empezó a caer lloré porque es impresionante, para una mujer es muy impresionante”, señaló.

En un video subido a su Instagram, Vanesa le pide a la gente que tenga más empatía por quienes luchan contra esa enfermedad.

«Sean más amables con sus familiar, amiga, esposa… y si no tienen nada que aportar es mejor quedarse callado. Yo a pesar de algunos comentarios súper fuera de lugar sigo levantándome para el siguiente round… @gacholina gracias por tu amor incondicional ❤️ #cancer #cancersucks #fuckcancer #quimioterapia #perdidadecabello», escribió.