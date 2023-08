Sam Asghari, exesposo de Britney, quiere dinero a cambio de su silencio

El personal trainer no tiene derecho a compensación financiera con su divorcio…

El abogado de Sam Asghari, Neal Hersh, ya ha solicitado que el acuerdo prenupcial que el actor y entrenador personal firmó antes de su matrimonio con Britney Spears cambie una de las cláusulas. Y se trata de la pensión alimenticia. El documento establece que Sam no tiene derecho a ningún arreglo económico con la separación, y solo puede quedarse con los bienes materiales que Spears le regaló a lo largo de la relación.

Sin embargo, aunque no tiene derecho a una compensación monetaria, Asghari puede embolsarse una pequeña fortuna. Eso es lo que su abogado está tratando de conseguirle.

«A Sam se le permite quedarse con los regalos de Britney Spears y sus propios autos, esos son los límites de sus derechos», dijo una fuente al sitio TMZ.

El acuerdo prenupcial también incluye una «cláusula de confidencialidad extensa», que prohíbe a Sam hablar sobre su relación con Spears de ninguna manera, o podría ser multado en una suma millonaria.

El complicado acuerdo prenupcial de Britney Spears y Sam Asghari fue redactado por los abogados de la cantante, precisamente para que, en caso de divorcio, el actor se fuera con las manos vacías, pero con los últimos acontecimientos, el entrenador personal cree que merece una buena compensación financiera.

“Neal Hersh ya presentó los papeles de divorcio solicitando la pensión alimenticia, a pesar de la estipulación en el acuerdo prenupcial que dice lo contrario. Y si el acuerdo prenupcial se impugna con éxito, la cláusula de confidencialidad podría volverse inaplicable, y en ese caso, Britney tendría que actuar rápido y llegar a un acuerdo antes de que Sam abra la boca», dijo una fuente.

«Sam tiene una cantidad sustancial de información de primera mano sobre su exesposa y sus luchas personales, por lo que puede recibir apoyo financiero a cambio de su silencio», comenta el informante.

BRITNEY ROMPE EL SILENCIO

A través de su Instagram la cantante lamentó su separación con un post diciendo que se quedó ‘sorprendida’ con el divorcio.

«Sam tiene una cantidad sustancial de información de primera mano sobre su exesposa y sus luchas personales, por lo que puede recibir apoyo financiero a cambio de su silencio», comenta el informante.

«Como todos saben, Hesam y yo ya no estamos juntos… 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida pero… ¡No estoy aquí para explicar por qué porque honestamente no es asunto de nadie! ¡¡¡Pero, sinceramente, no podía soportar más el dolor!!! De alguna manera telepática he estado recibiendo tantos mensajes de mis amigos que me derriten el corazón y ¡les agradezco!», comentó la cantante en una publicación de Instagram.

«Me he mantenido fuerte durante mucho tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos. Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero por alguna razón ¡¡¡Siempre tuve que ocultar mis debilidades!!!», advirtió.

«¡Si no fuera el soldado fuerte de mi padre, me enviarían a lugares para que los médicos me curaran! ¡Pero ahí es cuando más necesitaba a la familia! ¡Debes ser amado incondicionalmente… no con condiciones! ¡¡¡Así que seré tan fuerte como pueda y daré lo mejor de mí!!! ¡¡¡Y de hecho lo estoy haciendo muy bien!!! De todos modos, ¡que tengas un buen día y no te olvides de sonreír!!!».