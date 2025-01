Hija de Dulce anuncia otra pérdida en la familia

A tan solo unas semanas de la muerte de su madre, Romina Mircoli pasa por otra pérdida…

Romina Mircoli, hija única de la reconocida cantante mexicana Dulce, ha experimentado dos pérdidas significativas en un corto período. El 25 de diciembre de 2024, falleció su madre, Dulce, a causa de un cáncer de pulmón. A principios de enero de 2025, Mircoli anunció a través de sus redes sociales el fallecimiento de su abuela paterna.

En un emotivo mensaje en Instagram, Romina expresó su profundo dolor por la pérdida de ambos seres queridos: “El día de hoy recibo nuevamente otra noticia que volvió a golpearnos. No me he podido ni secar las lágrimas de mi mamá y esta mañana recibo la llamada de que mi abuelita Emi se nos fue. No hay palabras”.

Tras la muerte de Dulce, surgieron diversas especulaciones en torno a la relación madre-hija, incluyendo críticas hacia Romina por presuntamente no cumplir con la última voluntad de la cantante. Sin embargo, Mircoli ha preferido no responder públicamente a estas acusaciones y se ha enfocado en procesar su duelo.