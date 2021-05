Hija del chef Gordon Ramsay fue agredida s3xualmente en dos ocasiones

La chica de 21 años dice que sufre de estrés postraumático (TEPT) tras ser atacada cuando tenía 18 años.

Holly Ramsay, la hija del chef internacional Gordon Ramsay, de 21 años, reveló en su nuevo podcast que le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático (TEPT) después de sufrir dos agresiones sexuales cuando tenía 18 años.

En el episodio de estreno del podcast ’21 & Over’, Holly dijo que pasó tres meses en un hospital de salud mental cuando dejó la universidad debido al estrés, la ansiedad y la depresión.

“Me encantó [la universidad de moda]… Fue un curso muy intenso. Pero en la segunda mitad del primer año, estaba muy afectada por mi TEPT y no tenía idea de lo que estaba pasando. Salía mucho, estaba perdiendo clases porque salía la noche anterior … iba demasiado a los clubes y no me estaba divirtiendo en absoluto. Estaba luchando mucho más, pero no me di cuenta”, recuerda.

Holly dejó la Universidad de Ravensbourne después de un año y fue admitida en el Hospital Nightingale en Marylebone, el único hospital privado de salud mental en Londres, durante tres meses: “Desde entonces, he estado en terapia tres veces por semana. Ahora tengo estos diagnósticos que llevar conmigo. Es confuso y estoy tratando de tomar el control de mi narrativa y usarla para hacer algo bueno”, comentó.

Respecto a su diagnóstico, Holly dijo: “Fue como si me hubiera quitado un peso enorme de encima, y era algo que yo podía explicar por qué estaba haciendo esas cosas”, justifica.

Holly, quien es la segunda hija mayor de Gordon y Tana junto con su hermano gemelo Jack, explicó que las dos agresiones sexuales que sufrió contribuyeron a sus problemas:

“Fue el resultado de dos agresiones sexuales cuando tenía 18 años. No se lo conté a nadie hasta un año después. Simplemente lo enterré en una caja en el fondo de mi mente y traté de hacer todo lo mejor que pude”, recuerda.

Pero después de que les contó a sus padres y hermanos lo que le había sucedido, todos le dieron ‘el apoyo más incondicional’ en su viaje para recuperar su salud mental:

“Eso me acercó a ellos de muchas maneras (…) Perdí amigos. Definitivamente es un viaje. Pero espero que, hablando abiertamente, pueda ayudar a otras personas”, comentó.

Además de lanzar su podcast, Holly comenzó un curso en Condé Nast College of Fashion and Design en octubre y también ayuda a administrar las redes sociales de los restaurantes de su padre.

Al compartir el episodio del podcast en Instagram, Holly escribió: “Wow. Espero que, escuchando, podamos seguir rompiendo el estigma que rodea a nuestra salud mental. Pedir ayuda no es solo lo más valiente que puedes hacer, sino también el primer paso para lograr ser una persona más feliz y saludable ”, dijo.