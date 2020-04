Jared Leto lanza nueva línea de camisetas para recaudar fondos contra el covid-19

El actor pretende apoyar a personas afectadas por el Covid-19, donando el 100 por ciento de las ganancias a Partners In Healt.

Jared Leto lanza una línea de camisetas para recaudar fondos para apoyar a personas afectadas por el Covid-19, y él promete igualar la cifra de las ventas para ese propósito.

Las camisetas tienen impresa la siguiente leyenda: “May the Forced Quarantine Be with You” (Que la fuerza de la cuarentena esté contigo).

El cantante de 48 años a través de Twitter hizo el anuncio de este lanzamiento: “Después de numerosas solicitudes, creamos una nueva camiseta #JaredLetoCinemaClub. El 100% de las ganancias se donarán a Partners In Healt y yo igualaré personalmente todos los fondos recaudados. Que la fuerza esté con ustedes”.

Leto se une así a la larga lista de celebridades que quieren colaborar en la grave crisis que se vive por la pandemia del coronavirus, en la que Estados Unidos se ha colocado como el país con mayor número de infectados, y seguramente con mayor número de muertos en las próximas semanas.