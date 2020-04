George Clooney y su esposa Amal donan a varias organizaciones para combatir el Covid-19

La pareja ha donado más de US$1 millón a una serie de organizaciones benéficas para ayudar durante la crisis del coronavirus.

Las fuentes le dicen a Deadline que la pareja le entregó a The Motion Picture and Television Fund, SAG-AFTRA FUND y Los Angeles Mayors Fund US$ 250,000 cada uno y dividió US$ 300,000 adicionales entre el Banco de Alimentos del Líbano, la Región de Lombardía Italia y el Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido.

Clooney es miembro de la junta de The Motion Picture and Television Fund, que brinda asistencia financiera a actores, cineastas y miembros del equipo con dificultades, mientras que su dinero en efectivo en Italia apoyará a los hospitales en los alrededores de su retiro en el lago de Como.

El Banco de Alimentos del Líbano fue uno de los beneficiarios de la pareja porque Amal nació en el Líbano y todavía tiene vínculos con el país.

Mientras tanto, los rockeros de U2 también arrojaron algo de dinero en efectivo a quienes luchan contra la pandemia en Irlanda, donando (US$ 10.8 millones) 10 millones de euros para apoyar a los trabajadores de la salud que luchan contra el coronavirus. El dinero se usará para comprar equipo de protección personal para el personal de primera línea.