Jennifer Lopez aún cree en el matrimonio

La cantante, quien está saliendo con Ben Affleck, no descarta volver a casarse en el futuro…

‘Jennifer Lopez está viviendo un buen momento con Ben Affleck y por ello no descarta volver a casarse algún día.

Mientras promocionaba su nueva película Marry Me, la cantante y actriz dijo en una entrevista exclusiva con el programa Today, que ‘cásate conmigo’ son dos palabras que le gustaría escuchar nuevamente en el futuro.

“No sé. Sí, supongo… Quiero decir… Soy romántica, siempre lo he sido. Me he casado varias veces. Todavía creo en el ‘felices para siempre'”, confesó.

J-Lo y Ben Affleck volvieron a reconectarse hace pocos meses y según fuentes allegadas a los dos, ‘ellos están muy enamorados’.