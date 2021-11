La pandemia y la ansiedad acabaron con la relación de Camila Cabello y Shawn Mendes

La cantante afirmó que se sentía agotada, ansiosa e inestable durante el confinamiento…

Camila Cabello culpó a la pandemia por el fin de su relación con Shawn Mendes, después de dos años de noviazgo. La cantante afirmó en una entrevista con Time to Walk que había estado agotada desde mucho antes de la pandemia, porque nunca había tenido tiempo para descansar.

“Antes de la pandemia me sentía muy agotada. He estado trabajando bastante y sin parar desde los 15 años. Casi no estaba en casa… No tuve tiempo para saber quién era fuera de mi carrera.”, se justificó.

“Súmale a eso las luchas con mi salud mental. Con esos niveles tóxicos de estrés ni siquiera sufrí un colapso porque, simplemente, lo supera. Estaba exhausta en todos los sentidos (…) me sentía como si estuviera corriendo un maratón con la pierna rota. Seguía trabajando, pero era extremadamente difícil. Desearía haber dicho: ‘Déjenme detener un segundo para conseguir un yeso para mi pierna rota y dame un poco de terapia’. Pero no lo hice. Luego vino la pandemia y esto se hizo más grande. Me sentí terriblemente ansiosa, inestable. De repente esta cosa me estaba distrayendo de mi trabajo, ya no era la misma. Así que me quedé con mi ansiedad y mis problemas, y eso se interpuso en mi relación, en el camino de mis amistades, de mi tiempo en casa. No me sentía bien”, reveló.

Una revista afirmó que Shawn Mendes fue quien decidió irse de la relación, porque se sentía de lo más agobiado por todo.

Cabello comentó que está cuidando su salud mental con terapias, ejercicios y mucha meditación, además de haber cambiado su alimentación.