Leonardo García niega graves acusaciones: ‘Jamás acuchillé a mi mamá’

Una reciente publicación de una revista de espectáculos ha puesto a Leonardo García, hijo del recordado actor Andrés García, en el ojo del huracán mediático. El medio afirmó que Leonardo habría enfrentado serios problemas personales, incluyendo supuestos episodios de violencia familiar y adicciones.

Sin embargo, en una contundente entrevista telefónica con el periodista Gustavo Adolfo Infante, García negó categóricamente todas las acusaciones, calificándolas de difamatorias y anunciando acciones legales.

Las acusaciones más graves vertidas por la revista señalaban que Leonardo habría agredido a su madre, Sandy, con un arma blanca. Además, se afirmó que una fuerte discusión con su padre, Andrés García, habría escalado al punto de que el legendario actor le disparara en el pie, lo que supuestamente le dejó secuelas en su capacidad para caminar.

Visiblemente indignado, Leonardo García desmintió rotundamente estas afirmaciones: “A estos chismes no hay que darles auge, pero algo así de fuerte hay que desmentirlo”, declaró. Explicó que su abogado le recomendó hablar públicamente para aclarar la situación. “Jamás acuchillé a mi mamá y mi papá nunca me metió un tiro”, sentenció, refutando las graves imputaciones.

El actor también arremetió contra los medios que, según él, buscan el sensacionalismo a través de la información falsa. “Están difamándonos de forma increíble, como no tienen más que hablar terriblemente mal de nosotros los actores, es terrible que hagan eso”, comentó.

En cuanto a los rumores sobre su ingreso a una clínica, Leonardo García ofreció una explicación que contradice las especulaciones sobre adicciones. Aclaró que su decisión de internarse fue voluntaria y se debió a una serie de pérdidas personales que lo afectaron profundamente.

“Murió mi papá, murieron mis gatos y por el tema del departamento, me deprimí y yo me metí a la clínica, no me metieron por otra cosa, hay que aclararlo”, señaló.

Cabe recordar que, hace algunos meses, Leonardo García también fue acusado de violencia y de haber sido ingresado a una clínica por problemas relacionados con ello. Según el programa de espectáculos Ventaneando, se habría reportado un incidente de agresión con su entonces pareja sentimental, Flaminia Villagrán.