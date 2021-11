Irán Castillo hace ejercicios prenatales con su pareja

La actriz espera a su segundo hijo, el primero con su actual compañero…

Irán Castillo presumió en Instagram lo grande que está su pancita de embarazo. La actriz confirmó hace unas semanas que espera su primer hijo con su pareja Pepe Ramos, y esta semana compartió un momento íntimo de la pareja, durante un curso de preparación para el parto.

Al compartir una foto en donde los dos se abrazan, Irán, que también es mamá de Irka, de 10 años, comentó:

“Preparación para el parto. Informarnos bien para conectar con toda esta magia que existe al parir y conectarse en familia para recibir lo mejor que se pueda a nuestro bebé! Gracias mi cielo @habitaenti por ir de la mano conmigo en esta maravillosa aventura única e irrepetible que estamos viviendo! Te amo. Gracias @partohumanizadoglenda por ayudarnos tomando más conciencia de todo lo que se puede vivir en nuestro parto”, escribió.

En su cuenta de Instagram Pepe también eternizó ese momento de apoyo diciendo:

“Acompañar a mi Amada @castillo.iran en su embarazo, es sin duda el privilegio más grande que he tenido en esta vida…

Ha sido un viaje en donde he podido ser testigo en primera fila de cómo se gesta el Milagro de la existencia en el vientre de la mujer. En este proceso que ha tenido momentos desafiantes (ya los compartiremos), puedo ver reflejadas y honrar a mis ancestras, a mis abuelas, a mi madre y a cada mujer que ha tenido y tiene el coraje de seguir trayendo vida a este bello sueño…

En este bebito que se nutre en ese hornito amoroso y de ultra lujo (que por cierto, ya me está preocupando porque vendrá acostumbrado a viajar en primera clase), también me veo a mí, y a cada human@ con quien convivo… vinimos de ahí… de ese Misterio precioso, de ese sagrado altar y portal de vida. Una comprensión que me ha dejado una semilla que día a día, centímetro a centímetro, va germinando en mayor compasión y compromiso con el servicio. El conocer más de la rica y apasionante vida intrauterina, es algo que sin duda, a quien lo haga, le transforma. Somos un misterioso Milagro. Somos Gran Misterio.”, señaló.