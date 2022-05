Jennifer Lopez sufre la pérdida de un gran amigo

La cantante usó sus redes sociales para lamentar la muerte de…

Jennifer Lopez está pasando por días muy tristes. Después de sufrir – como todos nosotros – por el as3sinato de 19 niños y dos maestras en Texas, por las manos de un psicópata – la cantante tuvo otra noticia muy triste: su compañero por tres temporadas en la serie “Shades of Blue”, Ray Liotta, falleció a los 67 años, mientras dormía.

Ray se encontraba en República Dominicana filmando su nueva película ‘Aguas peligrosas’, confirmó el portal ‘Deadline’.

Compartiendo varias fotos de los dos juntos, J-Lo comentó con tristeza:

“Ray fue mi ‘cómplice en el crimen’ en Shades of Blue… lo primero que me viene a la mente es que fue muy amable con mis hijos. Ray era el epítome de un tipo duro que era todo sensible por dentro… Supongo que eso es lo que lo convirtió en un actor tan atractivo de ver. El ‘Goodfella’ original. ¡Compartimos algunos momentos intensos en el set esos tres años! Cuando escuché por primera vez que tomó el trabajo en Shades of Blue, estaba emocionada, y la primera vez que entramos al set para hacer nuestra primera escena juntos hubo una chispa eléctrica y un respeto mutuo y ambos sabíamos que esto iba a ser bueno. Disfrutamos haciendo nuestras escenas juntos y me sentí afortunada de tenerlo allí para trabajar y aprender. Como todos los artistas, era complicado, sincero, honesto y muy emotivo. Como un nervio en carne viva, fue tan accesible y tan en contacto en su actuación y siempre recordaré nuestro tiempo juntos con cariño. Perdimos a un grande hoy… Que en Paz Descanse RAY… es tan triste perderte lo que me parece demasiado pronto… Te recordaré siempre. Enviando mucho amor y fuerza a su hija Karsen, a su familia y a todos sus seres queridos.”