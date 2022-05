Johnny Depp confiesa que fue difícil escuchar las acusaciones de Amber Heard

El actor y la actriz están en el último día del juicio de difamación…

El miércoles 25 de mayo, cuando volvió a subir al estrado en la corte de Virginia para dar su testimonio nuevamente, Johnny Depp abrió su corazón al responder una de las preguntas de los abogados sobre los ataques a su exesposa Amber Heard, con acusaciones que él lo niega con vehemencia

Cuando se le preguntó qué pensaba del testimonio de Amber, Johnny respondió:

“Loco. Es una locura escuchar atroces acusaciones de violencia s3xual que ella me atribuye, de las que me acusó. No creo que a nadie le guste tener que abrirse y decir la verdad, pero hmm… hay momentos en los que es necesario. Porque se salió de control. Horrible. Ridículo. Humillante. Ridículo. Doloroso. Salvaje. Inimaginablemente brutal, cruel. Y todo falso. Todo falso”, dijo con una mirada de decepción.

Continuó: “Ningún ser humano es perfecto, ciertamente que no. Pero nunca en mi vida he cometido agr3sión s3xual. Abus0 físico. Todas estas historias extrañas e indignantes de mí haciendo estas cosas… y viviendo con eso durante seis años… y esperando poder sacar a la luz la verdad. Así que esto no es fácil para ninguno de nosotros. Sé que, pase lo que pase, vine aquí y dije mi verdad y defendí lo que he estado cargando a regañadientes durante seis años”, confiesa.

Mientras Depp hacía estas declaraciones, Amber Heard lo miró con altivez desde su asiento, pero él nunca la miró a los ojos, por lo que su abogada Camilla Vasquez explicó previamente.