Justin Bieber y Ariana Grande reciben US$10 millones cada uno por acuerdo de Scooter Braun

Justin Bieber y Ariana Grande recibirán un pago de US$ 10 millones por el nuevo acuerdo logrado por su manager, Scooter Braun.

El sello discográfico de Scooter Braun se ha fusionado con el gigante coreano Hybe, y los cantantes han recibido beneficios.

Justin Bieber y Ariana Grande recibirán alrededor de US$ 10 millones cada uno como resultado del nuevo acuerdo de su manager Scooter Braun con Hybe, la empresa surcoreana que administra a la banda BTS.

Instagram

El viernes se reveló que Ithaca Holdings del magnate Braun se ha fusionado con HYBE, anteriormente Big Hit Entertainment, lo que significa que HYBE adquirirá una participación del 100% en Ithaca Holdings y sus propiedades, incluidos SB Projects y sus clientes, así como Big Machine Label Group, propietario de las antiguas grabaciones de Taylor Swift .

Como parte de la fusión, se emitieron un total de 863,209 nuevas acciones por un total de US$ 160,5 millones. Cada acción es de US$ 186, y Bieber y Grande recibieron 53,557 acciones cada uno, por un total de US$ 9,961,602 a cada uno, según una presentación regulatoria coreana, obtenida por la revista Variety.

Los otros clientes de Braun incluyen a J Balvin y Demi Lovato, quienes recibieron 21.423 y 5.355 acciones respectivamente, lo que les dio un día de pago de US$ 3.9 millones y US$ 996.030 cada uno.

Carly Rae Jepsen y Asther Roth recibieron 535 acciones cada una, mientras que la estrella de Migos Quavo y los miembros de la banda de country Florida Georgia Line se encontraban entre los otros clientes que recibieron porciones de acciones más pequeñas.