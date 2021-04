Kylie Jenner hace generosa donación a un hospital infantil

Tras ser acusada de “tacaña” por una donación en GoFoundMe, Kylie Jenner ha cerrado bocas con esta nueva donación.

Kylie Jenner fue recientemente objeto de reacciones violentas después de ser acusada de no donar ‘lo suficiente’ a GoFundMe para apoyar a su ex maquillador lesionado, pero la estrella de KUWTK, de 23 años, puede haber silenciado a sus críticos, ya que se reveló recientemente que donó US$ 500,000 a Monroe Carell Jr. Children’s Hospital en Vanderbilt ubicado en Nashville, Tennessee.

La gran donación de Kylie Jenner, así como la asistencia monetaria brindada por Roger Daltrey y Pete Townshend’s Teen Cancer America, se destinaron a la construcción de un espacio para pacientes, llamado ‘Hey, I’ m Here For You Teen Lounge’.

El Hospital Infantil Monroe Carell Jr., a menudo conocido como Vanderbilt Children’s Hospital, se describe como “uno de los hospitales infantiles más importantes del país y el más grande del sudeste” ha sido por el que Kylie hizo su generosa donación de US$ 500 mil dólares en honor a su viejo amigo y músico Harry Hudson, a quien le diagnosticaron linfoma de Hodgkin en 2013, y que venció la enfermedad.