Montserrat Oliver aclara estado de salud de Yolanda Andrade

La conductora aseguró que tendrá que regañar a su amiga…

Montserrat Oliver lamenta la situación de salud de Yolanda Andrade, y expresó que eso “no es vida”.

La conductora y ex modelo fue abordada por la prensa, y se le cuestionó sobre un mensaje que Yolanda le dedicó en Instagram, en el que todo parece indicar una despedida: “Mi amor y agradecimiento, eternamente: Yolanda”.

Montserrat comentó: “Me chocan sus videos, no sé por qué hace esas cosas… no, no la he regañado, pero ya que me recordaste ahorita le voy a hablar y la voy a regañar”, dijo.

Como se sabe, Yolanda ha estado luchando con un delicado padecimiento, un aneurisma en el cerebro que le afectó hace unos meses uno de sus ojos y que además le provoca fuertes dolores de cabeza.

Al respecto, Montserrat asegura que Andrade se encuentra estable y no grave, como se especuló a raíz de este mensaje:

«Nada qué ver, todo bien, gracias a Dios. Sigue mejor pero sí le han dado varios episodios donde ha estado molesta, es que imagínense ya tener un año con esta situación, híjole no es vida, qué desesperación”, señaló.

Oliver también celebra que Yolanda se mantenga sobria, algo que tampoco ha sido fácil, pues se necesita mucha fuerza de voluntad: “Me da gusto que le vaya bien, que se haya recuperado y que ya no sea alcohólica”.