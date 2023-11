Kanye West vive de forma ‘humilde’ con su esposa, según Kim Kardashian

La empresaria hizo esa y otras revelaciones en su reality ‘The Kardashians’…

En el último episodio del reality show “The Kardashians”, Kim Kardashian reveló que a su hija North West le gusta pasar tiempo en el departamento que su padre, Kanye West, alquila para vivir con su esposa Bianca Censori, ubicado en West Hollywood, y por el cual paga US$ 20.000 al mes.

La empresaria insinuó que el rapero vive ‘humildemente’ con Bianca, pero el lugar fue muy aprobado por la hija mayor de la pareja.

Kim estaba hablando con su hermana Kourtney Kardashian sobre cómo a North le encanta estar allí e incluso le echa en cara a su madre el hecho de que ella no tienen un departamento ‘humilde’ como ese: «North… ella va a la casa de su padre y ella va a decir: ‘Papá es el mejor, tiene todo planeado'», dice.

«‘Él no tiene niñera. No tiene chef. No tiene seguridad. Vive en un departamento’… Y ella se pondrá a llorar: ‘¿Por qué no tienes un departamento?’ ‘¡No puedo creer que no tengamos un departamento!’”, continuó Kim, sobre las cosas de las que habla su hija cada vez que llega a casa.

Kanye incluso compró una mansión, al lado de la de Kim Kardashian, para estar cerca de sus hijos tras el divorcio, pero desde que se casó nunca ha vuelto allí. Y ahora vive con Bianca en el departamento, que está a poca distancia de la sede de su empresa Yeezy en Melrose Avenue.