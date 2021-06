Kevin Spacey regresa a la actuación en película independiente

El actor trabaja en una película independiente dirigida por Franco Nero en la ciudad de Turín titulada “L’uomo Che Disegnò Dio”.

Kevin Spacey ha regresado a la actuación, comenzando a trabajar en una película independiente dirigida por Franco Nero en la ciudad de Turín, en el norte de Italia, informaron este martes medios locales.

El actor estadounidense, que desapareció en gran parte de la vista del público desde que fue acusado de conducta sexual inapropiada en 2017, fue fotografiado en las calles de Turín, donde se está rodando la película “L’uomo Che Disegnò Dio”.

El productor de la película, Louis Nero, confirmó la noticia de la participación de Spacey en el proyecto a Variety, diciendo que tenía un pequeño papel, interpretando el papel de un detective de policía.

Spacey, que alguna vez fue una de las estrellas más importantes de Hollywood, fue eliminado del programa de televisión “House of Cards” y de la película “All the Money in the World” después de que fue acusado en 2017 de conducta sexual inapropiada por más de 20 hombres.

Spacey ha negado todas las acusaciones de mala conducta, y ninguna de las denuncias ha prosperado por la inexistencia de pruebas contra el actor.

Kevin Spacey ganó un premio de la Academia al mejor actor por “American Beauty” en 2000 y mejor actor de reparto en 1996 por “The Usual Suspects”.