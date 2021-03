Kim Kardashian habla de prioridades en medio del drama de divorcio de Kanye West

La socialité habló de cómo la pandemia y la cuarentena la hiciera darse cuenta de sus verdaderas prioridades.

Kim Kardashian se sentó recientemente para una entrevista sincera y habló sobre los momentos familiares “invaluables” que está teniendo en medio del drama del divorcio de Kanye West.

La estrella de reality show y emprendedora se mostró sincera sobre su rutina en la cuarentena durante su entrevista con Good Morning Vogue.

Ella fue citada diciendo: “Creo que este año ha sido un gran desafío para muchas personas, pero también creo que este año fue una gran limpieza y una gran oportunidad para que la gente esté realmente agradecida por las cosas simples, y eso es un gran despertar que creo que tuvo mucha gente “.

“Incluso la cantidad de tiempo que hemos pasado con nuestros hijos ha sido hermoso en esta ocasión”.

Durante el transcurso de su entrevista, incluso habló sobre el cambio de perspectiva que experimentó después de estar completamente encerrada con los niños. “Siempre trato de ver las cosas de manera positiva, a pesar de que ha sido un año tan desafiante”.

“Creo que ha sido un momento para regenerarme, ser creativa, pasar tanto tiempo con la familia, y este tiempo que he podido pasar con mis hijos no tiene precio, y esa parte ha sido tan hermosa, solo saber que cuando empecemos a llenar nuestros platos de nuevo, espero que los llenemos con cosas que no nos hacen felices “.

“Incluso en el horario de trabajo, solía trabajar sin parar y hubiera hecho cualquier cosa y todo a todas horas y nunca hubiera tenido en cuenta la desaceleración, así que esto fue un alto forzado”.